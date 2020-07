Calciomercato Milan: Bakayokò può tornare, il motivo

Il Milan pensa ad una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione, e i rossoneri in queste ultime settimane stanno valutando diverse piste, tra cui ci sarebbe anche quella che porta a Bakayokò. Per il centrocampista francese c’è un’importante novità all’orizzonte.

Ultime Milan: il Chelsea scarica Bakayokò

Bakayokò ha lasciato un ottimo ricordo al Milan, e la stagione in cui militò in rossonero sotto la guida di Gattuso, si rivelò essere talmente positiva che ha portato il Diavolo ha ripensarci nel corso del tempo. Il francese non fu riscattato, e adesso è di proprietà del Chelsea: i Blues però non sembrano affatto propensi a riconfermarlo in rosa. Il motivo? Stando a quanto riportato dal Daily Star, il club londinese vorrebbe scaricarlo per finanziare il colpaccio Havertz. Una vera occasione per la squadra di Milano, che sarebbe così libera di assaltare il giocatore. Ad oggi non è affatto escluso un suo ritorno nel nostro campionato.

Bakayokò-Milan: c’è il gradimento del giocatore

Una sola stagione, ma decisiva per la carriera di Bakayokò. L’arrivo a Milano del centrocampista era stato visto con un po di scetticismo, ma nel corso delle partite il suo impatto in Serie A si è fatto sempre più devastante. Il ritorno è possibile, e a tal proposito ci sarebbe anche il gradimento del giocatore.

