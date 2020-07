Calciomercato, Messi dirà addio al Barça: due big italiane ci proveranno

Calciomercato, Inter e Juventus su Messi: il sogno è possibile, totale la rottura con il Barcellona

Non è la PlayStation, ma ce lo ha insegnato la Juventus praticamente due estati fa. Gli addetti ai lavori e i tifosi, tutti, rimasero sorpresi al colpo piazzato dai bianconeri, con Andrea Agnelli che andò direttamente a Madrid per convincere l’asso portoghese. Come vissuto in Liga, potrebbe accadere anche in Italia: Messi e Cristiano Ronaldo di nuovo insieme. Ma ecco, a questo giro rischia di aprirsi uno scenario incredibile. Non da avversari, ma addirittura da compagni di squadra. E’ la bomba lanciata dal Corriere della Sera che racconta dell’interesse non solo dell’Inter sul calciatore, ma pure della Juventus.

Inter e Juventus, sogno Messi realizzabile? Serviranno 200 milioni, i due club non si tireranno indietro nella corsa

E’ chiaro che Lionel Messi in Italia è un’idea che porterà i club a spingersi oltre il limite della follia. Il suo addio dal Barcellona, con la rottura ormai evidente con la società di Bartomeu, accende ogni riflettore sul calciatore. Toccherà sborsare circa 200 milioni solo per l’acquisto del cartellino, poi i club dovranno parlare direttamente col giocatore per convincerlo sull’ingaggio. E i club a pensare a Messi sono diversi: da Paris Saint-Germain al Manchester City di Guardiola, passando per il Bayern Monaco. Un sogno per ogni tifoso, vedere la pulce argentina nel proprio club. Ed è il sogno anche di Juventus e Inter che, in caso di addio concreto del 10 da Barcellona, faranno eccome un tentativo. Magari finirà come il 10 luglio 2018: l’acquisto inaspettato – CR7 – di uno dei calciatori più forti di tutti i tempi.