Calciomercato Lazio, addio Milinkovic-Savic: quanti club sul calciatore

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic: sul serbo diversi club tra i top europei

Rischia di essersi infranto il sogno Lazio, con la Juventus in fuga e un Sergej Milinkovic-Savic uscito dal campo col volto scuro. Sì, perché era stanco e stremato, ma non raccontava solo quello la sua espressione quando è stato sostituito dal tecnico, Simone Inzaghi. Sulla faccia il chiaro segno di chi ha dato tutto, ma vede allontanarsi sempre di più quello che stava per diventare a tutti gli effetti un posto raggiungibile, quello del primo posto. E’ chiaro che 7 punti non sono un’enormità, considerando comunque la gran voglia di fare della Lazio e lo scontro diretto del 20 luglio contro i primi della classe. Ma con il calciomercato che entrerà nel vivo non appena chiuderà questa stagione, il “sergente” potrebbe dichiarare addio ai colori biancocelesti.

Lazio, Milinkovic-Savic ai saluti: dopo lo scudetto non trovato, saluterà la capitale

Stando a quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, potrebbe essere arrivata al capolinea l’avventura di Sergej Milinkovic-Savic alla Lazio. Tanti i club su di lui, con la valutazione di 100 milioni che non è più raggiungibile. L’ultima importante offerta sarebbe arrivata dal Manchester United, che si spinse fino ai 75 milioni, con il ‘no’ secco di Claudio Lotito. Ma ora cambia tutto e conteranno soprattutto le volontà dello stesso giocatore. Non si può sicuramente dimenticare l’interesse di Juventus ed Inter, ma in pole ci sono Paris Saint-Germain e Real Madrid.