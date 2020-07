Calciomercato Juventus, passi in avanti per il colpo targato Sarri

Calciomercato Juventus, Jorginho per Sarri: ecco a che punto è l’affare per il suo pupillo

Vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri dello scenario che vedrebbe protagonista la Juventus e Jorginho, nel prossimo calciomercato. Dall’Inghilterra sembra filtrare dell’ottimismo in chiave bianconera, perché il centrocampista italo-brasiliano potrebbe dire addio, col Chelsea che libererebbe così il calciatore. Questa mattina i colleghi di Tuttosport rincarano la dose, parlando proprio della sua situazione, ma c’è solo l’ostacolo legato alla valutazione, troppo eccessiva da parte del Chelsea.

Juventus, ecco Jorginho: i bianconeri fanno all-in per il centrocampista

Come rivelato tra le colonne del quotidiano piemontese, la Juventus – attraverso il lavoro del CFO bianconero Fabio Paratici – sarebbe pronta a piazzare l’offerta per Jorginho: mettere sul tavolino i cartellini dei calciatore che interessano allo stesso club londinese. Il Chelsea gradirebbe infatti le soluzioni tra Rabiot, Ramsey e Alex Sandro. Per l’inglese, è una soluzione complicata, considerando il suo passato ai Gunners, ma per gli altri due sarebbe una soluzione. Altro calciatore che potrebbe essere messo sul piatto è Douglas Costa, che fa letteralmente impazzire i club di Premier League. L’inizio più grosso, legato al mercato, arriva proprio da Londra: Jorginho non ha giocato neanche un minuto negli ultimi 360 a disposizione, con Lampard che lo ha escluso all’improvviso.