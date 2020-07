Calciomercato Inter: Skriniar nel mirino del City, Aguero nella trattativa?

Il mercato dell’Inter si fa sempre più interessante ed infuocato, e nel corso di questi ultimi giorni, la squadra nerazzurra si sta impegnando per blindare i propri gioielli. Tra i più richiesti c’è Skriniar, per il quale potrebbe essere pronta un’offerta mostruosa.

Ultime Inter: Aguero possibile pedina nell’affare Skriniar-City

Skriniar è un elemento importantissimo per l’Inter, ma allo stesso tempo i nerazzurri si aspettano un grande assalto per lui nella prossima finestra di mercato. Il centrale slovacco è infatti richiesto da tantissime big, e soprattutto da una in particolare: il Manchester City. La squadra inglese segue l’ex Sampdoria da parecchio tempo, e ad oggi starebbe pensando a come anticipare la concorrenza dei rivali del Manchester United. Stando alle ultime indiscrezioni dal The Indipendent, pare che i Citezens starebbero addirittura programmando di inserire Aguero nell’affare Skriniar. Una notizia, che se confermata, avrebbe del clamoroso. L’argentino era stato accostato ai nerazzurri già qualche giorno fa, come possibile sostituto di Lautaro Martinez.

Aguero-Inter: c’è un ostacolo

Aguero in Italia sarebbe senza dubbio un colpo clamoroso, specie se lo si consideri in un progetto in crescita come quello dell’Inter. Unico vero ostacolo? Le condizioni fisiche dell’attaccante argentino, recentemente infortunatosi al ginocchio in una gara contro il Burnley. Stagione finita e un età che avanza sempre di più.

