Calciomercato Inter, sei bocciati: andranno via, finito il ciclo nerazzurro

Calciomercato Inter, sei calciatori diranno addio ai nerazzurri: bocciatura da Conte

E’ stata negativa la prestazione dell’Inter, andata in scena a San Siro nel clima surreale vissuto nel pomeriggio della giornata di ieri. Il club di Antonio Conte ha deluso per quanto si è visto in campo, capace di perdere nonostante la superiorità numerica. Questa mattina, i colleghi della Gazzetta dello Sport, hanno fatto il punto della situazione, parlando proprio di quelli che diranno addio al margine della stagione e analizzando il calciomercato dell’Inter in uscita.

LEGGI ANCHE >>> Inter, furia Marotta: scontro nello spogliatoio con Conte e squadra

Inter, addio per sei calciatori: non hanno convinto Conte in questo tour de force da crocevia stagionale

Nell’organico del prossimo anno, come riportato dalla rosea, non ci saranno più né Godin, né Biraghi. Entrambi, per un motivo o per un altro, hanno deluso le aspettative su cui aveva tanto puntato il tecnico pugliese. Altro deludente è Gagliardini, protagonista in negativo dell’Inter vista in queste ultime gare. Con lui, a centrocampo, diranno addio Vecino e Borja Valero, senza dimenticare Victor Moses che non sarà praticamente riscattato al termine della stagione. L’altro addio riguarda il centravanti al centro delle discussioni di mercato. Lautaro Martinez sembra avere la testa giù a Barcellona, nonostante le parole di Beppe Marotta, che ha parlato di un Toro concentratissimo sulla sua Inter, con la totale voglia di restare a Milano.