Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, sembra sempre più vicino alla decisione finale del proprio futuro. Il calciatore argentino ha un contratto con l’Inter fino al 2023 ed è a un bivio tra cessione e rinnovo del contratto. Sul talento dei nerazzurri c’è il forte interesse del Barcellona che da mesi porta avanti la trattativa per il suo acquisto.

Lautaro Martinez Inter: il futuro è deciso

Lautaro ha un clausola rescissoria di circa 111 milioni di euro nel contratto attuale con l’Inter. Clausola che però il club spagnolo a causa dell’emergenza da Coronavirus non può permettersi di pagare. Per questo la società ha leggermente mollato la presa, vista la distanza economica nelle recenti offerte con il club italiano. L’Inter continua a chiedere almeno 80 milioni di euro più l’inserimento di una contropartita tecnica. Il Barca potrebbe quindi abbandonare la pista Lautaro per la prossima sessione di mercato. E’ per questo che l’Inter non perderà occasione per presentare la propria offerta di prolungamento.

Inter: rinnovo Lautaro Martinez, la fumata bianca è in arrivo

Come riportato da Tuttomercatoweb, arrivano segnali positivi in vista del rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. Prolungamento dell’attuale contratto con rimozione della clausola rescissoria e infine un ricco adeguamento dell’ingaggio percepito. Le basi della trattativa sono state gettate e presto si inizierà a parlare di cifre, intanto la fumata bianca potrebbe arrivare entro agosto.