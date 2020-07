Calciomercato Inter, la richiesta del City per Gabriel Jesus

L’Inter vuole un attaccante, e avrebbe già messo nel mirino diversi giocatori interessanti. Tra questi anche Gabriel Jesus, il quale però non è per niente una preda facile. Il Manchester City infatti lo reputa un elemento molto importante per il progetto.

Ultime Inter: fissato il prezzo per Gabriel Jesus

Gabriel Jesus è senza dubbio uno degli attaccanti più interessanti in circolazione, e riuscire a portarlo a Milano potrebbe essere una vera e propria impresa per l’Inter. Il City, ed in particolare Guardiola, non vorrebbe privarsene, e ha fissato un prezzo di cessione piuttosto alto: 63 milioni di euro, così come riportato da cm.com. Una cifra alta, e che spaventerebbe non poco i nerazzurri. Tutto può cambiare però in caso di incassi importanti: a quel punto l’Inter potrebbe sì andare ad investire per il brasiliano, il quale ad oggi resta super blindato.

Gabriel Jesus: derby italiano?

L’inter pensa al futuro, e pensa soprattutto a come sostituire Lautaro Martinez. L’attaccante argentino con molte probabilità andrà via, ed è per questo che Conte starebbe pressando per un sostituto all’altezza. Gabriel Jesus sarebbe un profilo molto interessante, ma attenzione alla concorrenza: anche la Juventus ci sta pensando, specie data la partenza di Higuain. Occhio quindi ad un eventuale derby di mercato tutto italiano.

