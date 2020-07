Il primo colpo di calciomercato dell’Inter Femminile è Ilaria Mauro. L’attaccante italiana arriva dalla Fiorentina. I nerazzurri hanno annunciato l’arrivo della calciatrice della Nazionale Italiana attraverso un comunicato ufficiale.

Calciomercato Inter Femminile, arriva Ilaria Mauro: il comunicato

“Ilaria Mauro è ufficialmente una nuova giocatrice dell’Inter. L’attaccante, classe 1988, arriva a Milano, dopo aver disputato la passata stagione con la Fiorentina.

Dopo aver vestito la maglia del Letti Cosatto Tavagnacco per le categorie giovanili, passa in prima squadra e ancora quattordicenne fa il suo esordio in Serie A. Fino al 2013 gioca nel Tavagnacco, con cui partecipa alla UEFA Women’s Champions League per due stagioni consecutive e vince una Coppa Italia.

Nel 2013 intraprende la carriera internazionale, vestendo prima la maglia del Sand e poi quella del Turbine Potsdam. Dal 2016 passa alla Fiorentina, dove gioca quattro stagioni, vincendo uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Dal 2008 veste la maglia della Nazionale maggiore.

A Ilaria va un grande in bocca al lupo da tutta la famiglia nerazzurra. #WelcomeIlaria”.

