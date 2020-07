Calciomercato Inter, offerta per un terzino in Premier League

Beppe Marotta comincia a pensare al futuro. Per la prossima stagione è caccia al terzino sinistro, dopo l’ufficialità di Hakimi a destra.

Inter, Conte vuole riportare Emerson in Italia

Ripresa degli allenamenti difficile per i ragazzi di Antonio Conte, dopo la sconfitta subita ieri in casa contro il Bologna. Al ‘Centro Sportivo Suning’ l’ex ct della nazionale ha avuto un lungo colloquio con la squadra, non ha digerito il ko contro i rossoblù di Sinisa Mihajlovic. Nel frattempo la dirigenza lavora per formare la nuova Inter 2020-2021. Dopo aver sistemato la fascia destra con l’acquisto di Achraf Hakimi dal Real Madrid (costo del suo cartellino 40 milioni di euro), è tempo di pensare alla corsia di sinistra.

Il nome caldo è quello di Emerson Palmieri del Chelsea. Vecchia conoscenza del calcio italiano, visto che ha vestito la maglia del Palermo e della Roma, è pronto a ritornare nel ‘Bel Paese‘.

L’offerta per l’italo-brasiliano

La società neroazzurra ha offerto 20 milioni (più 5 di bonus) per l’acquisto dell’ex Santos. Da Londra, fanno sapere, ne vogliono almeno 30. Molto possibile che l’affare possa andare in porto. Per il nazionale azzurro sono stati offerti quattro milioni all’anno, uno in più rispetto a quello che guadagna in Inghilterra. Il club non è l’unico a seguire il calciatore, visto che anche Juventus e Napoli hanno messo gli occhi su di lui.