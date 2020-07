Mario Mandzukic, attaccante croato, è pronto al ritorno in Serie A dopo una breve parentesi all’Al Duhail. Il calciatore classe 1986 si è appena svincolato e in molti club hanno messo gli occhi su di lui per la prossima stagione.

Hellas Verona: Mandzukic nel mirino, attualmente è svincolato

Mario Mandzukic lasca il Qatar. Il calciatore ha lasciato la Juventus e la Serie A lo scorso gennaio per approdare circa sei mesi all’Al Duhail. Ora però è pronto a fare ritorno in Italia. Il calciatore ha ufficializzato l’addio nelle ultime ore dall’ormai suo ex club. Secondo quanto riportato da Tuttosport, diverse squadre sono pronte a cogliere a volo l’occasione di firmare a parametro zero un bomber d’esperienza come Mario Mandzukic. Sul giocatore c’è il forte interesse dell’Hellas Verona, che in caso di qualificazione alla prossima edizione d’Europa League potrebbe avere più facilità alla chiusura dell’affare. Altri due club di Serie A ci provano.

Calciomercato Serie A: su Mandzukic anche Benevento e Milan

L’Hellas Verona con Juric sta provando a convincere il bomber ex Juventus per approdare la prossima stagione in rosa. Sul calciatore però c’è il forte interesse di molti club, in particolare in Italia ci stanno pensando sia Benevento che il Milan, che più volte in passato ci ha provato.