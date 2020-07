La Fiorentina di Beppe Iachini continua il suo percorso verso la salvezza che, dopo la vittoria di Parma, dista sempre meno. L’obiettivo di Rocco Commisso, però, è quello di costruire un grande progetto per il futuro, così che sta pensanso a super colpi di calciomercato per la sua Fiorentina.

Calciomercato Fiorentina, si punta forte su Nainggolan

Dopo aver chiuso vari affari a gennaio, da Agudelo a Kouamè, fino ad arrivare ad Amrabat, Commisso ha intenzione di regalare al prossimo tecnico viola (verosimilmente diverso da Iachini) anche Radja Nainggolan. Il centrocampista attualmente in forza al Cagliari dovrebbe far ritorno a Milano, sponda Inter, al termine della stagione perché i rossoblù non riescono a sostenere le spese per acquistarlo definitivamente. L’Inter, però, intende cederlo e incassare il più possibile dal Ninja che da leader del Cagliari si è espresso a livelli eccelsi in questa stagione.

La formula per portare il Ninja a Firenze

Stando a quanto riferisce La Nazione, i viola vorrebbero puntare sulla forza del centrocampista belga classe ’88 che porterebbe estrema qualità nel centrocampo viola. La formula che potrebbe convincere l’Inter a cedere l’ex Roma potrebbe essere quella di un prestito con obbligo di riscatto che non costrigerebbe la Fiorentina a sborsare subito dei soldi ma porterebbe nelle casse dei nerazzurri soldi certi. Nelle prossime settimane ci saranno altri contatti tra le società.

