Ultime Lazio, doppio infortunio per Inzaghi: le condizioni preoccupano

Serata da dimenticare per la Lazio e per Simone Inzaghi: non solo la sconfitta ha forse allontanato lo Scudetto in maniera decisiva, ma è possibile che le prossime sfida vedranno i biancocelesti senza 2 dei loro campioni più rappresentativi.

Lazio nei guai: out Correa e Milinkovic-Savic

Sembrava un sogno, ma quanto è brutto svegliarsi. Le speranze dei tifosi laziali di vincere il tricolore, assieme a quelli che speravano di vedere un campionato finalmente aperto fino alla fine, sono andate in frantumi, forse definitivamente, ieri sera. Allo stadio Olimpico infatti, i padroni di casa sono stati travolti da un ottimo Milan, lanciato in una rincorsa verso l’Europa League.

Durante la sfortunata gara di ieri sera Milinkovic-Savic e Correa sono stati costretti ad abbandonare il campo per problemi fisici. Non sono ancora stati chiariti i tempi di recupero, ma le loro condizioni non lasciano molto ottimismo. A parlarne è stato Fabio Rondia, medico sociale del club, ai microfoni di Lazio Style Channel: “Per l’argentino si è trattato di trauma distorsivo del ginocchio, ad un primo screening seguiranno esami strumentali nelle prossime ore. Anche il serbo ha riportato un colpo però alla caviglia: prima di poter esprimere una diagnosi, servono alcune ore“.

Il calendario della Lazio: mancato 3 gare al big match

Lecce, Sassuolo e Udinese: sono questo le gare che separano la Lazio dallo scontro contro la Juventus. Partite da vincere assolutamente, sperando magari in un mezzo passo falso degli uomini di Sarri. La resa dei conti è fissata per il prossimo 20 luglio. Nella speranza che Correa e Milinkovic-Savic non salteranno i prossimi impegni.