Serie A, le formazioni UFFICIALI della 30a giornata

Serie A, le formazioni ufficiali dei match delle 19 e 30

Scendono in campo in questo caldo e tardo pomeriggio, per le sfide delle 19 e 30, i club di Serie A. Dopo aver visto le prime della classe darsi battaglia nei match disputati tra ieri ed oggi, scendono in campo anche le restanti squadre della massima competizione italiana. A seguire tutte le scelte, gara per gara, dei match della 30a giornata di Serie A.

Brescia-Verona

(in aggiornamento)

Cagliari-Atalanta

(in aggiornamento)

Parma-Fiorentina

(in aggiornamento)

Sampdoria-SPAL

(in aggiornamento)

Udinese-Genoa

(in aggiornamento)