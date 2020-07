Terminano le partite delle 19.30 della 30a giornata di Serie A. Tante le vittorie e soltanto un pareggio in extremis per le 5 partite giocate in contemporanea. Risultati importanti in vista della zona retrocessione e non solo. Vittorie che cambiano e non di poco la prospettiva della classifica a 8 giornate dal termine del campionato italiano.

Risultati Serie A: vittorie importanti per Brescia e Samp. Ok Fiorentina e Atalanta, pari Genoa

Della 30a giornata di Serie A manca soltanto Napoli-Roma, il Derby del Sole. Si concludono anche le gare delle ore 19.30 con diversi risultati importanti. In particolare per la zona salvezza, con il Brescia che ha vinto per 2-0 contro l’Hellas Verona e ora torna a credere nel miracolo salvezza. Vince anche l’Atalanta che accorcia ancora su Inter e Lazio che escono sconfitte dal turno attuale. La Fiorentina ritrova i tre punti, così come la Sampdoria che prova a staccarsi dalla zona rossa. La SPAL sempre più verso la Serie B dopo il 3-0 subito. Il Genoa riesce a pareggiare 2-2 contro l’Udinese nel sesto minuto di recupero grazie a Pinamonti. Un punto chiave per restare avanti al Lecce di 2 punti.

LEGGI ANCHE >>> Formazioni ufficiali Napoli-Roma

Risultati Serie A – 30a Giornata