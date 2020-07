Pescara, ritorno clamoroso: si pensa a Zeman per il dopo Legrottaglie

Pescara, Zeman al posto di Legrottaglie: l’ex Juve è a rischio esonero

E’ stato molto amato a Pescara ed è possibile il suo ritorno, parliamo del boemo Zdenek Zeman. Il tecnico è una nuova/vecchia idea del presidente Sebastiani, che andrebbe dritto su di lui. Non è un buon momento quello vissuto per Nicola Legrottaglie, allenatore che potrebbe essere esonerato dopo i brutti risultati ottenuti in quest’ultimo periodo. Gli abruzzesi si trovano a quota 39 punti, tredicesimi in classifica in Serie B. Tra i nomi per il futuro sarebbe spuntato anche quello di Andrea Sottil.

Pescara, riecco Zeman: il boemo potrebbe subentrare a Nicola Legrottaglie

Momentaneo vantaggio di Sottil nella concorrenza, ma stando a quel che rivelano i colleghi di Sky Sport, non sarebbe comunque da escludere l’arrivo dello storico allenatore. Sarebbe un ritorno molto gradito tra i tifosi del delfino, dopo l’incredibile annata vissuta con i tre fuoriclasse del campionato cadetto, Verratti, Insigne e Immobile, diventati ora dei campioni assoluti della nostra nazionale di calcio. Dopo l’esperienza vissuta poi anche qualche anno dopo, terminata con l’esonero, potrebbe ora arrivare la sua terza chance in biancoazzurro.

