“Papà, questa serata è per te”: il post di Niccolò Zanardi

Alex Zanardi è ancora ricoverato in terapia intensiva presso il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena: a 2 settimane dal suo incidente, il figlio Niccolò gli ha dedicato una commovente foto su Instagram.

Incidente Zanardi, le condizioni del pilota

A oltre 15 giorni dall’incidente, lo stato di salute di Zanardi è stazionario. Nei giorni scorsi il bolognese è stato sottoposto a 2 interventi chirurgici alla testa: come riferito dai medici, il suo quadro neurologico resta grave. Sono momenti di attesa questi: l’equipe medica che lo sta monitorando è alle prese con lo studio dei dati per capire se e quando interrompere il suo coma farmacologico.

Il saluto del figlio Niccolò

Il terribile incidente che ha coinvolto il 53enne lo scorso 19 giugno, a Pienza, duranta una delle tappe della manifestazione “Obiettivo 3”, ha sconvolto l’Italia. Il paese ha trattenuto il fiato dopo aver visto le immagini dell’accaduto (o meglio, del veicolo di Alex dopo lo scontro) e si è stretta intorno alla sua famiglia. Ieri sera il figlio Niccolò ha scritto sui social: “Papà, questa serata è per te, e quando tornerai ne faremo un’altra. Un ringraziamento speciale a coloro che mi stanno accanto in questi giorni difficili“. La frase è accompagnata da una foto che lo ritrae a Castiglione della Pescaia, in provicia di Grosseto, assieme a Martina Lopez, con la quale scambia anche qualche effusione in altri post.