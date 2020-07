Napoli-Roma 2-1, sintesi e tabellino: in gol Callejon, Mkhitaryan e Insigne

Il Napoli e la Roma danno vita ad una partita ricca di emozioni, nonostante i ritmi non troppo alti: le occasioni per entrambe le formazioni nascono da errori o giocate individuali.

Napoli-Roma termina con il risultato di 2-1

Gara divertente al San Paolo, fin dai primi minuti fioccano le occasioni: al 12′ ed al 14′ Pau Lopez salva prima su Fabian Ruiz e quindi su Zielinski. La prima occasione per gli ospiti arriva al 23′: ripartenza della Roma con Pellegrini che fa partire un destro dai 20 metri, deviato a lato da Manolas. Al 32′ il Napoli colpisce la traversa con Milik, sulla ribattuta Callejon spara alto. Sempre il polacco, pochi minuti dopo, impegna seriamente il portiere con una conclusione da posizione precaria. La prima frazione si conclude tuttavia con il risultato di 0-0.

Il punteggio si sblocca al 55′: bellissimo il cross di Mario Rui dalla sinistra per il perfetto inserimento di Callejon che impatta al volo e batte il portiere sotto le gambe. Pareggio di Mkhitaryan, 5 minuti dopo: l’armeno avanza indisturbato per 10 metri nella trequarti avversaria e una volta giunto alla giusta distanza lascia partire un tiro rasoterra bello e letale per Meret. A proposito di bellezza, il gol della giornata, che decide anche la partita, è quello di Insigne, all’82’: il frattese raccoglie una respinta della difesa mentre si trova sulla sua “mattonella” ed è dalla sinistra infatti che lascia partire un destro a giro che s’infila sotto la traversa sul secondo palo.

GLI HIGHLIGHTS VIDEO DELLA GARA

Il tabellino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas (63′ Maksimovic), Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme (70′ Lobotka), Zielinski; Callejon (70′ Lozano), Milik (63′ Mertens), Insigne. All. Gattuso

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Mancini, Smalling (30′ Fazio); Zappacosta, Pellegrini (76′ Cristante), Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Kluivert (66′ Zaniolo); Dzeko. All. Fonseca

Gol: 55′ Callejon (N), 60′ Mkhitaryan (R), 82′ Insigne (N)

Ammoniti: Demme (N), Pellegrini (R), Koulibaly (N), Mancini (R), Veretout (R), Cristante (R)