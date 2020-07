Napoli-Roma, probabili formazioni: sorpresa Lozano

Napoli e Roma si affrontano nell’ultima gara della 30ª giornata di Serie A: entrambi devono rialzare la testa dopo le delusioni dell’ultimo turno. Sia Gattuso che Fonseca opereranno dei cambi nelle line-up iniziali.

Le scelte di Gattuso e Fonseca

Il tecnico calabrese deve operare innanzitutto un cambio per l’infortunio di Ospina: la botta rimediata contro l’Atalanta terrà il colombiano a riposo per qualche giorno. Al suo posto Meret. L’albanese Hysaj coltiva qualche speranza di tornare a figurare tra i titolari. A centrocampo dovrebbero giocare Fabian, Demme e Zielinski. Punto interrogativo per Hirving Lozano: il messicano è apparso sempre più in crescita nelle ultime gare, fino a risultare tra i migliori in campo contro l’Atalanta. Potrebbe trovare una chance dal primo minuto? Difficile, per Sky Sport è più probabile che là davanti agiscano Callejon, Milik e Insigne.

Fonseca è a rischio esonero. Il tecnico vuole superare la tempesta e lo farà applicando ancora una volta un massiccio turnover. Sulle fasce in difesa ci saranno Santon e Kolarov, coppia di centrali composta da redivivo Mancini e Smalling. In mezzo al campo torneranno Veretout e Pellegrini. C’è una buona notizia: anche Zaniolo è tra i convocati, potrebbe trovare spazio. Ballottaggio Kluivert-Mkhitaryan sulla trequarti, Cengiz Under verso una conferma: in attacco rivedremo Dzeko dal primo minuto, dopo la prestazione deludente di Kalinic.

Così in campo questa sera

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Pellegrini, Veretout; Perez (Kluivert), Under, Mkhitaryan; Dzeko.