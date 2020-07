Giuntoli prima di Napoli-Roma: “Osimhen? Vediamo per settimana prossima”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni Sky prima del match contro la Roma. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione.

Giuntoli prima di Napoli-Roma

“Colpo Osimhen? Siamo interessati, è sicuramente un buon giocatore. Se la settimana prossima può essere quella decisiva? E’ da vedere. Pressione da Gattuso? Non gli è andata bene la sconfitta, è sicuramente un suo valore. Quella gara non meritava di essere persa. Come si può migliorare la squadra? Sicuramente ci sarà bisogno di tempo, quest’anno abbiamo conquistato una coppa e andremo in Europa League, siamo contenti. Penso che già dal prossimo anno possiamo tornare a competere ad alti livelli”