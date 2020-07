Napoli-Roma 2-1: gol ed emozioni al San Paolo (VIDEO HIGHLIGHTS)

Napoli-Roma, la sintesi video della gara

Il punteggio si sblocca al 55′: bellissimo il cross di Mario Rui dalla sinistra per il perfetto inserimento di Callejon che impatta al volo e batte il portiere sotto le gambe. Pareggio di Mkhitaryan, 5 minuti dopo: l’armeno avanza indisturbato per 10 metri nella trequarti avversaria e una volta giunto alla giusta distanza lascia partire un tiro rasoterra bello e letale per Meret. A proposito di bellezza, il gol della giornata, che decide anche la partita, è quello di Insigne, all’82’: il frattese raccoglie una respinta della difesa mentre si trova sulla sua “mattonella” ed è dalla sinistra infatti che lascia partire un destro a giro che s’infila sotto la traversa sul secondo palo.

IL TABELLINO E LA SINTESI NEL DETTAGLIO DI NAPOLI-ROMA