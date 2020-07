Lecce, Rossettini ricoverato con febbre: il comunicato (UFFICIALE)

Lecce, Rossettini è stato ricoverato in ospedale per accertamenti dopo un attacco febbrile

E’ una situazione che preoccupa, quella che annuncia il club del Lecce attraverso un comunicato ufficiale. Parliamo del difensore Luca Rossettini, che è stato ricoverato all’ospedale per un attacco febbrile. Preoccupa la situazione perché, conoscendo l’allarme legato al Coronavirus, ogni situazione va controllata con i dovuti accertamenti. La situazione però è stata chiaramente spiegata dal club pugliese che, all’interno del proprio comunicato, ha reso note le condizioni del giocatore. Si esclude l’allarme Coronavirus, il calciatore avrebbe effettuato ogni test e la società di Sticchi Damiani ci ha tenuto a spiegare il tutto.

Lecce, il comunicato ufficiale su Luca Rossettini: si esclude patologia da Covid-19

Stando a quanto si apprende dal sito ufficiale del Lecce, a seguito della sconfitta in trasferta contro il Sassuolo, si sarebbe fermato per febbre il difensore del club pugliese, Luca Rossettini. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale.

“Luca Rossettini, escludendo la patologia da Covid-19 in base alla negatività dei test molecolari e sierologici ai quali è stato sottoposto, persistendo lo stato febbrile, è stato ricoverato per accertamenti diagnostici”. Il giocatore dunque non sarà a disposizione di Fabio Liverani per il prossimo match, saltando così la sfida al Via del Mare contro la seconda della classe, la Lazio di Simone Inzaghi.