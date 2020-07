Lazio, infortunio Milinkovic-Savic: il serbo esce deluso dal campo

Lazio, infortunio Milinkovic-Savic: condizioni e tempi di recupero

Oltre il danno, la beffa. Sconfitta amara per la Lazio, ma non è l’unica cosa che preoccupa in casa biancoceleste. Sergej Milinkovic-Savic è uscito dal terreno di gioco dolorante, chiedendo immediatamente il cambio al suo allenatore. Simone Inzaghi si è trovato costretto a sostituirlo, a seguito di un tiro finito male, che gli ha fatto sentire un problema alla gamba.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sfuma un obiettivo in attacco: “Non è sul mercato”

Lazio, infortunio Milinkovic-Savic: il serbo ha abbandonato il campo deluso e dolorante

Ha subito chiesto il cambio il centrocampista della Lazio e il suo infortunio rappresenterebbe una vera e propria tegola in casa Lazio. Il “sergente” di Simone Inzaghi rischia di lasciare i suoi in un momento particolare della stagione. Come per Hakan Cahlanoglu, altro infortunato del match, anche Sergej Milinkovic-Savic potrebbe uscire non in buone condizioni dalla sfida dell’Olimpico. Lazio-Milan rischia di rappresentare una doppia beffa per l’allenatore, che si potrebbe privare di uno dei suoi perni migliori. Nella giornata di domani sicuramente si valuteranno meglio le condizioni del calciatore serbo. Intanto la Lazio si ferma, restando a -7 dopo la vittoria della capolista in Torino-Juventus. Il club biancoceleste però, come annunciato dallo stesso Inzaghi, non mollerà di un centimetro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Inzaghi dopo Lazio-Milan: “Difficile giocare così, ma non molleremo”