Esce sconfitta l’Inter di Antonio Conte in malo modo a San Siro. Ormai lo scudetto è un miraggio, soprattutto dopo la partita persa in rimonta contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. A fine partita pare ci sia stato uno scontro interno in casa Inter tra le parti negli spogliatoi.

Inter, furia Marotta: scontro nello spogliatoio

Non è stata una sconfitta facile per l’Inter che ancora una volta si è lasciata rimontare. Troppo poco carattere negli uomini di Conte che in vantaggio numerico e di risultato si sono fatti raggiungere sull’1-1 dal Bologna e poi sono andati sotto 1-2 dopo l’espulsione di Bastoni. Intanto, Marotta è stato una furia a fine partita negli spogliatoi dopo un confronto con Conte e la squadra.

La società continua a fare di tutto per accontentare il tecnico sul mercato e in particolare in queste settimane si sta impegnando molto, dopo l’acquisto di Hakimi non è finita. Per questo la dirigenza non ha preso bene la sconfitta subita contro il Bologna a San Siro. Punti persi preziosi contro Sassuolo e Bologna (1 in 2 partite). Come rivelato da Sky Sport, infatti, Beppe Marotta, al termine del match, è entrato di persona negli spogliatoi per un duro e lungo confronto con Conte e il resto della squadra.