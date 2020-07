Inter-Bologna, 1-0 al 45′: la sblocca Lukaku, Handanovic supereroe

Inter-Bologna, risultato e sintesi

Scendono in campo Inter-Bologna, che vogliono fare risultato. I nerazzurri per seguire la scia della Juventus e avvicinarsi alla Lazio, il Bologna per seguire il sogno chiamato Europa League. La squadre allenata da Antonio Conte alza subito i ritmi, mettendo in difficoltà un Bologna che rientrerà in partita solo dopo il gol subito. Sì, perché a sbloccare il match è proprio l’Inter, precisamente al minuto 21: il cross di Ashley Young è perfetto per la zuccata di Lautaro Martinez che schiaccia davanti a Skorupski che niente può. Palla sul palo, che rimbalza su Lukaku: il belga non fallisce sotto porta (CLICCA QUI PER VEDERE). Poco dopo la strigliata, si mette in proprio Riccardo Orsolini che, a tu per tu con Samir Handanovic spreca la chance. Il tiro era abbastanza piazzato ma ha dovuto fare i conti con un super intervento dello sloveno. Il primo tempo termina sul risultato di 1-0.

Inter-Bologna 1-0: risultato e tabellino

GOL: 21′ Lukaku.

INTER (3-4-1-2): Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

ARBITRO: Pairetto.

AMMONITI: Danilo (B), Bastoni (I).