Bologna, Mihajlovic: “Abbiamo fatto schifo all’inizio, vittoria meritata”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato al termine della vittoria in rimonta contro l’Inter a San Siro. Queste le parole del tecnico evidenziate da Calciomercato24.com.

Inter-Bologna, le parole di Mihajlovic

“Devo dire che nella prima parte, nei primi 20-25 minuti abbiamo fatto davvero schifo, non siamo riusciti a completare più di due passaggi di fila. All’intervallo abbiamo parlato nello spogliatoio e i ragazzi hanno ritrovato certezze e coraggio, in 10 non è stato facile, ma è stata una gran vittoria di carattere e meritata. Come dice Berlusconi è stato tutto culo riguardo le scelte e i cambi. Gli arbitri ora sentono tutte le offese che subiscono, con lo stadio vuoto è più facile e per questo Soriano è stato espulso. Soriano ha sbagliato, ma se non giochi in una big subito vieni punito. I ragazzi oggi hanno dimostrato di poter vincere con chiunque”.

LEGGI ANCHE >>> Sintesi Inter-Bologna 1-2