Inter-Bologna 1-0: vantaggio firmato dal solito Lukaku (VIDEO HIGHLIGHTS)

Inter-Bologna, vantaggio per i nerazzurri a San Siro: firma il gol Lukaku

Passa in vantaggio la squadra padrona di casa, a San Siro si è sbloccato il match. Stava macinando campo, alzando i ritmi, la formazione nerazzurra. In Inter-Bologna passa in avanti la squadra allenata da Antonio Conte, che trova la rete con Romelu Lukaku. Dopo un tiro piazzato da Lautaro Martinez, che ha colpito il palo, è arrivato il tap-in vincente del gigante belga. Gol dell’1-0, l’Inter è avanti.