Inter-Bologna apre la domenica del 3oesimo turno di Serie A: ecco le formazioni ufficiali. Antonio Conte cerca la vittoria per accorciare ancora di più sulla Lazio e portarsi a -1. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic vuole scavalcare nuovamente il Sassuolo, a pochi giorni dal derby d’Emilia.

Inter-Bologna, le formazioni ufficiali

Imbattuta e pronta a tallonare la Lazio, l’Inter di Antonio Conte torna a San Siro dopo pochissimi giorni dalla roboante vittoria contro il Brescia. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic, invece, con una sconfitta, una vittoria e un pareggio, sta crescendo sempre più e cercherà di mettere i bastoni tra le ruote al club nerazzurro in vista di una salvezza sempre più vicina e, poi, anche per cercare di rincorrere l’Europa, in una Serie A in cui tutto è possibile.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 6 De Vrij, 95 Bastoni, 33 D’Ambrosio; 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 87 Candreva; 24 Eriksen; 10 L Martinez, 9 Lukaku All. Conte

PROBABILE BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 14 Tomiyasu, 23 Danilo, 4 Denswil, 35 Dijks; 8 Nico Domínguez, 3o Schouten; 7 Orsolini, 21 Soriano, 99 Barrow; 10 Sansone. All. Mihajlovic

