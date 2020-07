Inter, Conte: “Dominio totale, siamo stati capaci di perdere. Rigore Lautaro? Sto zitto”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato al termine della sconfitta subita in rimonta contro il Bologna di Mihajlovic a San Siro. Queste le parole del tecnico evidenziate da Calciomercato24.com.

Inter-Bologna, le parole di Conte

“Siamo tutti in discussione. Grande delusione, dobbiamo continuare a lavorare. I primi due cambi sono arrivati al 70′ quando eravamo in totale controllo. La partita non doveva essere cambiata da parte nostra, abbiamo dominato e non capisco perché dovevamo stravolgerla. Siamo stati capaci di perderla. Il calcio di rigore? Non voglio commentare, sono cose che rimangono nello spogliatoio. Non vi dirò se stato Lautaro Martinez a prendere il pallone di testa sua o era uno dei calciatori scelti. Sicuro potevamo fare meglio anche in quell’occasione”.

