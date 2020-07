Nicolò Zaniolo, trequartista della Roma, è finito nel mirino delle big di tutta Europa. Sul calciatore in Italia c’è soprattutto la Juventus, mentre all’estero si è intensificato sempre di più l’interesse del Real Madrid, con l’allenatore Zinedine Zidane che spinge per il suo acquisto dalla prossima sessione di mercato. Si parla di una maxi richiesta.

Calciomercato Juventus: assalto per Zanilo, c’è anche il Real Madrid

E’ testa a testa tra Juventus e Real Madrid per Zaniolo. Il talento italiano, costretto a restare ancora fuori per il grave infortunio al legamento crociato degli scorsi mesi, potrebbe lasciare la Roma la prossima sessione di mercato. La madre del calciatore nei giorni scorsi ha annunciato che il calciatore resterà a Roma, ma non c’è la sicurezza. Il Real Madrid è pronto ad una maxi offerta, ma secondo quanto riportato dai quotidiani spagnoli la richiesta dei giallorossi è ancora più alta.

Calciomercato Serie A: 120 milioni del Real Madrid per Zaniolo, Juve beffata

A rivelarlo è stato El Gol Digital, che parla della richiesta fatta dalla Roma al Real Madrid. Si parla di circa 120 milioni di euro. Zidane insiste e spera di poter chiudere la trattativa per molto meno, probabilmente la metà, visto la crisi economica che sta affrontando la Roma e con il cambio di proprietà.