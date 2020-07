Calciomercato Napoli: entrambi in azzurro, Giuntoli chiude il doppio colpo

Il Napoli è pronto a ripartire per la prossima stagione da nuovi calciatori pronti a rivoluzionare la rosa del club del presidente De Laurentiis. In molti potrebbero andar via, sopratutto i calciatori principali. Uno di questi è Arek Milik, il calciatore non resterà in azzurro quasi sicuramente e al suo posto il Napoli punterà su un giovane calciatore e già affermato. Il sostituto pare che sia stato individuato in Victor Osimhen.

Napoli, non solo Osimhen anche Gabriel dal Lille

La giovane punta del Lille è tra i calciatori più ambiti del panorama europeo. Il Napoli però sembra aver anticipato tutta la concorrenza e raggiunto l’intesa con il calciatore. Infatti, nei giorni scorsi, Victor Osimhen è stato a Napoli e ha addirittura incontrato sia mister Gennaro Gattuso che il presidente Aurelio De Laurentiis. Ora manca solo l’accordo con il club francese. Il Napoli però punta a un unico accordo per una doppia trattativa, quella che porterebbe anche il giovane difensore Garbiel in azzurro.

Napoli: Gabriel e Osimhen, entrambi in azzurro. Giuntoli chiude il doppio colpo

Arrivano aggiornamenti importanti da Rai Sport per il calciomercato del Napoli. Accordo quasi totale per Osimehn. Si tratta con il Lille, ma anche Gabriel è nel mirino e la società punta a chiudere l’operazione con un’unica trattativa per facilitare l’affare.