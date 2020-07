Calciomercato Napoli, altro che addio: “Spero di restare a lungo”

Il Napoli si trova ad affrontare tante grane, soprattutto per quanto riguarda i rinnovi. Stando però alle parole del campione al Corriere dello Sport, c’è un problema in meno.

Napoli, Meret vuole restare

L’alternanza con Ospina stava portando non pochi malcontenti: la foto dopo la vittoria in Coppa Italia assieme al colombiano però ha dissipato ogni dubbio. Meret sta bene a Napoli e con il collega di reparto. Ed oggi che l’ex Arsenal deve stare a riposo a causa di un infortunio alla testa, tocca soprattutto a lui: “Giochiamo con la Roma, spero tocchi a me, ovviamente, e mi spiace che Ospina si sia fatto male a Bergamo. Mi prendo i miei spazi, quelli che mi concede Gattuso che, da allenatore, nelle decisioni è sovrano. Sono io che dovrò convincerlo. Precario? Dipende dalla società, ovviamente starà a me convincerla, io vorrei restare e anche a lungo. Mi piace l’ambiente, è fantastico per clima, sentimento, natura, arte e pure la cucina, se permettete“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, fatta per Osimhen? Parla il presidente del Lille

Meret contro Dybala e Danilo, ecco com’è andata

Di fronte la Roma questa sera, il pensiero vola alla notte magica dell’Olimpico, con la Coppa Italia conquistata ed un rigore parato alla Joya Paulo Dybala: “In quel momento ho pensato a tutto quello che avevo studiato su di lui e ho battezzato quell’angolo subito. Quando è arrivato Danilo al dischetto guardavo Nista: ho provato a decifrare il suo sguardo, visto che del brasiliano non avevamo studiato niente. Europeo? Spero di arrivarci. Gigio ha già 200 presenze all’attivo, non male. Ma voglio lottare per sovvertire le gerarchie. Vorrei vincere qualcos’altro di importante, dopo la Coppa Italia: scudetto e Champions sono le ambizioni più grosse, chiaramente. Ma vorrei partecipare ad un Mondiale, ad un Europeo“.