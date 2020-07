Calciomercato Milan, altro indizio sul colpo Szoboszlai

Il Milan continua a portare avanti il suo calciomercato, e lo fa pensando in grande in vista della prossima stagione. L’eventuale arrivo di Rangnick porterà a diversi cambiamenti, e uno di possibili innesti potrebbe essere Szoboszlai, giovane centrocampista austriaco.

Ultime Milan: indizio social da Szoboszlai

Szoboszlai è un obiettivo concreto per il Milan, il quale avrebbe identificato nell’austriaco il profilo ideale per andare a rinforzare il reparto di centrocampo. Talento importante, margini di miglioramento vistosi, e continui ammiccamenti. Si, perchè il giocatore sembrerebbe ormai sempre più diretto verso Milano, con l’ennesimo indizio social trapelato nelle ultime ore. L’ultimo post che celebrava la vittoria dei rossoneri sulla Lazio, ha visto proprio il like del ragazzo, il quale ha dimostrato per l’ennesima volta un interesse importante. La sensazione è che davvero manchino pochissimi tasselli per chiudere l’operazione.

Szoboszlai ha scelto il Milan

Il Milan spera di chiudere il prima possibile il colpo Szoboszlai, il quale non ha mai nascosto il suo interessamento alla piazza rossonera. Indizi uno dopo l’altro lasciano pensare ad una trattativa ormai ben radicata, si conta di chiudere nelle prossime settimane. Nonostante il parallelo interesse della Juventus, l’austriaco è stato sempre in orbita Diavolo, di gran lunga la sua prima scelta. Il Salisburgo lo dichiara già praticamente ceduto, è questione di poco tempo prima di vederlo in Italia.

