Calciomercato Milan, nuova idea per Rangnick in panchina

Dopo la vittoria contro la Lazio le ambizioni rossonere per questa stagione sono tornate alte: intanto, Rangnick continua a lavorare per la seguente, con un colpo in panchina.

Milan, ecco Schopp con Rangnick

Chi se lo ricorda? Agli inizi del millennio, nel Brescia di Mazzone e Roberto Baggio, a centrocampo giocava un certo Markus Schopp. Oggi di mestiere fa l’allenatore, e siede sulla panchina dell’Hartberg. Le presenze in Serie A sono stante 80 nel quadriennio che va dal 2001 al 2005, condite da 3 gol e 1 assist. Dopo l’Italia, andò al Salisburgo, proprio mentre cominciava al rivoluzione Red Bull (qualcuno ha detto Szoboszlai?), che l’ha poi portato a chiudere la carriera negli States. Secondo quanto riferito da Kleine Zeitung, sarà il braccio destro di Ralf Rangnick quando siederà sulla panchina rossonera. Pur studiando da mesi l’italiano, “Der Professor” vuole con sé gente che parli la sua lingua (il tedesco), ma che conosca il campionato italiano e soprattutto la lingua italiana, per comunicare al meglio coi calciatori.

Il mister è in scadenza: i dettagli

Sembra quindi che si andrà verso il doppio ruolo per Rangnick: non solo direttore sportivo quindi, ma anche allenatore, con l’ausilio di qualcuno che possa essere più di un semplice secondo. In questo momento Schopp sta portando l’Hartberg a chiudere al 5° posto il campionato austriaco, è in scadenza di contratto ma piace allo Sturm Graz dove ha iniziato sia da giocatore nel lontano 1991 che da tecnico delle giovanili nel 2009.