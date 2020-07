Il calciomercato del Milan dipenderà molto dalle cessioni. Il gruzzoletto della dirigenza non è molto ampio e solo attraverso qualche cessione illustre sarà possibile aumentare il budget relativo ai trasferimenti.

Calciomercato Milan, Paquetà vuole restare: le sue parole

Una delle sorprese dal ritorno in campo è Lucas Paquetà. Il trequartista brasiliano è subentrato sempre bene quando Stefano Pioli lo ha chiamato in causa e pian piano è tornato ad essere pericolosissimo. Ha ritrovato la fiducia persa che lo ha portato ad un centimetro dall’addio nel mercato invernale. E’ lo stesso brasiliano a raccontare i miglioramenti dell’ultimo periodo, in un’intervista rilasciata a Sky Sport.

“Questo sono io, questo è il vero Paquetà. Adesso c’è più fiducia, da parte del mister e dello staff, sono più tranquillo per lavorare bene, sono concentrato in partita, penso a fare il mio massimo. La fiducia è la cosa più importante per un calciatore, in Brasile ne avevo tanta, ora la sto riconquistando e questo fa la differenza“.

Nelle ultime gare sei stato utilizzato da trequartista, è il tuo ruolo preferito? “Mi trovo bene da trequartista, è la posizione dove posso fare il mio meglio”.

Paquetà punta la Juventus

Dopo la vittoria di Roma contro la Lazio, arriva la Juve: volete batterli? “Abbiamo fatto una grande partita in Coppa Italia, adesso è tornato Ibra che è fortissimo, siamo fiduciosi, pensiamo di poter vincere“.

