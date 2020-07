Ralf Rangnick-Milan, la prossima stagione sarà il tedesco a sedere sulla panchina rossonera e ha già iniziato a pensare ai primi colpi di calciomercato. Non è da escludere, infatti, che entrerà a far parte dei rossoneri già prima della fine della stagione attuale, con il solo ruolo di direttore sportivo, salvo poi fare il salto anche in panchina.

Calciomercato Milan, si punta Bailly per la difesa

Gli obiettivi del prossimo Milan sono molto chiari: ringiovanire la rosa e sfoltire il monte ingaggi. Così Ralf Rangnick è già al lavoro per portare giovani promettenti e con tanta voglia di esplodere. Sta cercando talenti in tutti i reparti, senza sborsare cifre oltre la soglia indicata dalla dirigenza. Ma il calciomercato del Milan potrebbe essere fatto anche di scontenti di prima qualità. Ecco perché stando alle ultime notizie di mercato che arrivano dall’Inghilterra, i rossoneri stanno pensando a Eric Bailly, difensore del Manchester United che non ha trovato l’ambiente perfetto per esprimere le sue qualità.

Bailly in rossonero? La concorrenza è molto folta

Stando, infatti, da quanto riportato dal The Sun, il giocatore sarebbe finito nel mirino di due club di Serie A come Milan e Napoli, con il Valencia che invece punta per portarlo nella Liga. I rossoneri sono anche sulle tracce di Dalot Upamecano, centrale del Lipsia molto ben conosciuto da Rangnick ma il costo del cartellino è molto elevato.

