La sconfitta di ieri sera della Lazio non comprometterà la partecipazione alla prossima Champions League: Lotito e Tare stanno già organizzando le prime mosse di calciomercato.

Calciomercato Lazio, arriva Bonaventura a parametro zero

Giacomo Bonaventura ha ricominciato il campionato nel migliore dei modi. Gol e assist che hanno riportato il Milan nel pieno della corsa all’Europa League. Ha il contratto in scadenza a fine stagione e ben presto sceglierà in quale club continuerà la sua carriera. Uno dei club interessati è proprio la Lazio di Simone Inzaghi che starebbe pensando ad un centrocampista con le sue caratteristiche per la prossima stagione in Champions League.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO

Bonaventura colpo a zero: c’è concorrenza

Jack Bonaventura sta valutando la miglior soluzione per il suo futuro insieme al suo procuratore, Mino Raiola. Nelle ultime settimane si è fatta avanti anche la Roma di Paulo Fonseca, per un vero e proprio derby di mercato. La Lazio, secondo quanto sottolineato da Tuttosport, sarebbe pronta a spingere sull’acceleratore. Ieri, a margine della partita, sarebbero andati in scena alcuni colloqui informali tra Bonaventura e la dirigenza biancoceleste.

NOVITÀ – SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM: CONTENUTI E TANTO MERCATO

Potrebbero interessarti anche

Mercato Milan, Rangnick ha detto ‘sì’: c’è la firma

Calciomercato Juventus, Buffon in lacrime dopo il record: annunciato l’addio