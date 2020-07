L’obiettivo della Juventus che verrà è migliorare soprattutto il centrocampo: il colpo di calciomercato che vorrebbe Maurizio Sarri è Jorginho.

Calciomercato Juventus, Jorginho si allontana

Il centrocampista del Chelsea è stato già in passato al centro dello scacchiere di Sarri, sia al Napoli che al Chelsea. Per questo il tecnico bianconero vorrebbe riportare in Serie A l’italo-brasiliano che, però, al Chelsea, sembra aver trovato il punto massimo della sua maturità calcistica. E’ diventato fondamentale anche per Frank Lampard che dopo la vittoria in campionato contro il Watford, ha parlato della permanenza del vicecapitano.

“Sono soddisfatto della prestazione. Abbiamo giocato molto bene anche dal punto di vista difensivo. Da adesso in poi in ogni match ci sarà pressione. Jorginho via? No, fa parte del nostro progetto“.

Mercato Juventus, si pensa anche a Fabinho

Ma la Juventus, in chiave mercato, ha anche altri colpi da sparare. Il possibile accordo di Thiago Alcantara con il Liverpool potrebbe allontanare Fabinho dai Reds e stando alle ultime notizie che arrivano dalla Germania, i bianconeri si starebbero muovendo per il brasiliano. Dopo Arthur, la Juventus, potrebbe continuare a vestirsi con i colori carioca e allestire un centrocampo completamente nuovo, continuando a puntare sulla crescita di Adrien Rabiot, sempre meglio inserito nel progetto Sarri.

