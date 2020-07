Calciomercato Inter, Marotta su Lautaro: “Non cediamo i nostri campioni”

Inter-Bologna, Marotta parla di calciomercato nel pre-partita

Ha parlato nel pre-partita di Inter-Bologna, l’amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta. Quelle che seguono, sono le sue parole ai microfoni di DAZN.

Le parole di Beppe Marotta

“In questo momento dobbiamo convivere con la parte agonistica – quella delle partite – e del calciomercato. Io comprendo gli interessi dei giornali e dei tifosi, ma io dico che non c’è alcun contatto con nessuno. Siamo molto concentrati sul campo”. Dribbla così le voci su Emerson Palmieri, poi continua su Lautaro Martinez: “Al di là delle date e dei paletti vincolanti, la considerazione più chiara è che l’Inter non cede i propri campioni. Se e nel caso ci fossero le volontà del calciatore di andare via, allora parleremo assieme. Al momento non c’è stata alcuna richiesta, essere giocatore dell’Inter deve essere motivo di grande orgoglio”.