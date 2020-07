L’Inter rischia di perdere Lautaro Martinez nella prossima finestra di mercato e sta già pensando ai nomi che potrebbero sostituire il Toro. Il calciomercato offre tante opportunità e l’Inter cercherà di cogliere la migliore, qualora il centravanti argentino dovesse andare via.

Calciomercato Inter, sfuma il primo obiettivo

Ai nerazzurri piace Pierre Emerick Aubameyang, attaccante dell’Arsenal che sembrava essere in uscita dai Gunners. Dopo la vittoria di questa sera, Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha parlato proprio della possibile cessione dei suoi calciatori migliori ai microfoni di Sky Sports.

“Conosco la situazione del club e il contesto in cui siamo, ma il club conosce i miei piani. A gennaio, la situazione ci ha obbligati a colmare alcuni gap e dare stabilità alla squadra. Questo è il momento di fare un altro step avanti e migliorare la squadra e i giocatori che abbiamo. Il gap che c’è tra i due top team e il resto è davvero molto molto grande e tutti stanno provando a colmarlo, Dobbiamo essere intelligenti e fermi nelle nostre decisioni“.

Sanchez potrebbe essere l’arma di Conte

L’altro obiettivo dell’Inter di Antonio Conte è Alexis Sanchez. Il Niño Maravilla è l’uomo in più dei nerazzurri nel post-lockdown ma è in prestito dal Manchester United e potrebbe tornare in Premier League al termine della stagione. Il tecnico nerazzurro vuole trattenerlo, lo ha chiesto esplicitamente alla società che nelle prossime settimane proverà a forzare la mano con la dirigenza inglese per l’acquisto definitivo dell’attaccante cileno.

