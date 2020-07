Achraf Hakimi: è questo il primo colpo di calciomercato dell’Inter 2020/21. Antonio Conte ha trovato sin da subito l’esterno per la prossima stagione, battendo la folta concorrenza.

Calciomercato Inter, l’agente di Hakimi attacca il Real Madrid

L’agente del difensore marocchino ex Borussia Dortmund, Alejandro Camano, ai microfoni di Al Mountakhab, ha parlato dell’addio al Real Madrid, attaccando la dirigenza Blanca.

“Zidane è la ragione per la quale Hakimi è andato via dal Real Madrid. Le spiegazioni tocca darle a lui. Penso che un ritorno di Hakimi al Real Madrid fosse inopportuno, a causa della presenza di Carvajal, ma sono sicuro che il futuro di Hakimi sia brillante dopo questo step in avanti“.

Conte fondamentale per il trasferimento? “Quando un grande allenatore ti contatta in maniera così insistita, evidenzia il fatto che ti voglia nella sua squadra e che tu rappresenti per lui un pezzo importante nel suo progetto, diventa fondamentale. E’ stato in costante contatto con Hakimi, esponendogli il progetto futuro dell’Inter e così abbiamo scelto di accettare l’offerta del club“.

I nerazzurri, intanto, sono impeganti anche su molti altri fronti di calciomercato: su tutti la permanenza di Alexis Sanchez per la prossima stagione. Il Manchester United vorrebbe tornare a puntare sul cileno ma Antonio Conte ha esplicitamente chiesto alla coppia Marotta-Ausilio di provare ad acquistare definitivamente l’attaccante.

