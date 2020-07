Calciomercato Benevento, Mandzukic dice addio all’Al-Duhail (UFFICIALE)

Calciomercato Benevento, sogno Mandzukic: il croato ha detto addio in via ufficiale

E’ un sogno per il Benevento, rappresenta un’occasione per le big italiane. E’ il nome di Mario Mandzukic ad essere tra i protagonisti per il calciomercato che si vivrà in Serie A. Sì, perché per il croato è già finita la sua esperienza all’Al-Duhail, come annunciato in via ufficiale dal club e dallo stesso giocatore.

Mandzukic saluta già il Qatar: il Benevento sogna il colpo da top club

Nei giorni scorsi si è parlato del Benevento di Vigorito, presidente scatenato e pronto a rendere il suo club grande, non appena metterà piede in Serie A. Dopo una promozione eccezionale, ottenuta in questa stagione, è pronto a portare allo stadio che porta il suo stesso cognome – grande omaggio a suo fratello -, prepara colpi all’altezza di un top club di Serie A. Sì, perché sono grandi i nomi accostati al club campano e, tra questi, spunta quello proprio dell’ex Juventus, Mario Mandzukic. L’addio dal club qatariota, proprio per tornare ad essere protagonista in Italia e nel panorama di Serie A. L’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio, che è comunque enorme per gli standard del club delle streghe. Su Mario Mandzukic potrebbe inoltre spuntare anche il Milan, pronto ad affidare l’attacco alla coppia serba, assieme all’altro scatenato in casa Milan, Ante Rebic.