Terremoto Barcellona, Setien su Messi e Griezmann

Il tecnico del Barcellona Quique Setien è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Villarreal a proposito delle delicate situazioni che coinvolgono Messi e Griezmann.

Messi interrompe la trattativa per il rinnovo, c’è l’Inter?

Non è un momento facile in casa blaugrana. Il Real Madrid è davanti in Liga ed il tecnico si trova a fronteggiare l’ennesima grana nello spogliatoio. È notizia di ieri mattina infatti che Leo Messi ha interrotto le negoziazioni con il club per il suo rinnovo: non è stata ancora chiarita la ragione di questo cambia repentino dopo le promesse di amore eterno, ma per il momento la Pulce è di nuovo sul mercato. Ecco quanto dichiarato in proposito dall’allenatore andaluso: “Non ho sentito parola alcuna da parte sua, quindi non mi ci immischio. Quello che posso dire è che vedo bene Leo, il resto sono speculazioni“.

Griezmann ai ferri corti col Barça

A proposito di Griezmann, conteso tra Inter e Juve, ha poi aggiunto: “Ho parlato di gerarchie, ma non ho detto che siano indiscutibili. Griezmann è un grande giocatore ed è molto importante per il club e la squadra. Quando ha giocato lui, mi avete chiesto dell’assenza di Ansu Fati. Non tutti possono giocare. So già che alcuni di loro si arrabbieranno perché non tutti si adattano ed è una decisione di cui devo assumermi la responsabilità“.