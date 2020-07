Oroscopo di domani 5 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo domenica.

Oroscopo Paolo Fox 5 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una giornata positiva per chi è single, potrebbero esserci degli incontri molto interessanti dietro l’angolo. Buono scenario anche sul lavoro, dopo finalmente stai riuscendo ad ottenere delle belle soddisfazioni personali.

Toro. Non sei molto contento ultimamente, probabilmente hai avuto dei disguidi che ti hanno fatto stare male. In amore sei un po nervoso, e questo ti porta a non esprimere le tue emozioni nel migliori dei modi.

Gemelli. Hai tanta voglia di fare e sei molto energico, ma attenzione alle tue finanze. Stai spendendo tanto, e questo ti porta a dover rinunciare a qualcosa.

Cancro. Il lavoro ti sta stressando parecchio, e adesso è arrivato il momento di riposarti e di goderti un po di relax. Ti stai impegnando tanto, e le rivincite personali non stanno mancando, ma dedica del tempo anche alla tua famiglia.

Leone. Sei una persona molto saggia e matura, ma a volte ti ritrovi trasportato in situazione che non ti piacciono. Decidi per te e non farti condizionare troppo.

Vergine. Finalmente qualcosa si sblocca in amore: se sei in una relazione potrebbe essere arrivato il momento di rinforzarla, se sei single allora potresti fare nuovi incontri e avere dei colpi di fulmine interessanti.

Oroscopo Paolo Fox 5 luglio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Stai riuscendo a conquistare la persona che ti piace, ma a volte esageri un po troppo. Cerca di concedere i giusti spazi, in modo da non risultare oppressivo già al primo impatto.

Scorpione. Devi fare un poco di ordine nella tua vita, soprattutto a livello sentimentale. Ci sono stati molti ripensamenti e tensioni, ora che Saturno è in buon aspetto. Si riprenderà quota in amore nei prossimi mesi.

Sagittario. Non c’è ancora un gran cielo per i sentimento, parla se hai una storia in bilico. Cerca di recuperare nei sentimenti. Non pensare al passato.

Capricorno. Sei una persona molto forte, ma spesso la vita ti ha messo davanti e dei brutti scenari. Non abbatterti e cerca di riprendere te stesso. Sei ancora in tempo per rimediare a qualche errore fatto, e a perdonare.

Acquario. Non ti arrendi mai, nonostante Saturno in opposizione. Molti cercheranno di migliorare il proprio aspetto interiore per fare qualcosa di importante in futuro. Cambi di società o trasformazioni importanti per le prossime settimane.

Pesci. Vitalità e voglia di mettersi in gioco sono le parole chiave della giornata di domani. Sul lavoro sarà importante non progettare troppo ma agire passo dopo passo. Per i problemi personali sarà meglio aspettare il fine settimana.

L’oroscopo delle squadre

Napoli-Leone: Lo scorso match ha tagliato parecchio le game al Napoli, e quella con l’Atalanta è stata senza dubbio una delle sconfitte più pesanti in stagione. Ora però contro la Roma la squadra di Gattuso dovrà assolutamente fare risultato per sperare ancora nella Champions League.