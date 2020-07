Oroscopo di oggi 4 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 4 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata negativa, ma di cui non bisogna aver paura. Ci può stare un giorno in cui non vi sentite di buon umore, l’unico consiglio che resta è quello di tenere lontano il nervosismo, perché potrebbe accendere delle forti discussioni.

Toro. Per quelli nati sotto il segno del Toro, invece, sarà una giornata positiva e anche tanto. L’armonia di coppia si ritroverà, per chi lavora, i ritmi si abbasseranno e tornerai a fare le cose con piacere.

Gemelli. Prendi il tempo che ti serve per poter prendere poi delle decisioni. Saranno importanti, non tocca avere fretta. Per le coppie, Venere veglierà su di loro. Per tale motivo, serenità in arrivo.

Cancro. Luna dissonante, fate attenzione ai rapporti di coppia e non solo. Anche le amicizie potrebbero essere in discussione. Il consiglio è di andare ad evitare i problemi che possono nascere, spegni le discussioni.

Leone. Non farti prendere troppo dal lavoro. La tua voglia di dare sempre tutti, finisce col farti vivere i momenti di stress anche quando termini le tue giornate lavorative. E’ un momento in cui hai bisogno di fare delle scelte importanti.

Vergine. Momento difficile per quel che riguarda le tue finanze. Se hai dei progetti, il consiglio dell’astrologo Paolo Fox è quello di risparmiare, per poterteli permettere. Hai bisogno di recuperare serenità.

Oroscopo 4 luglio: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. C’è bisogno di cautela, per non incappare in momenti di forte tensione. Alcuni cambiamenti è inutile farli in maniera frettolosa. Hai bisogno di raccogliere energie, per essere pronto a cambiare in maniera forte la tua vita. Tieni lontane le discussioni.

Scorpione. Week-end di relax, con i sentimenti al centro della tua giornata. I rapporti interpersonali saranno positivi, goditi questi due giorni del fine settimana, perché te li sei meritati.

Sagittario. Inizio del week-end un po’ pesante, è per questo motivo che il consiglio arriva sui tuoi impegni: finché puoi rimandarli, fallo. Soprattutto se sono quelli mattutini, che spesso ti cambiano molto la giornata. Riposati, solo se puoi, e poi riparti.

Capricorno. Massima attenzione, stai all’erta. Anche le minime cose potrebbero cambiarti l’umore. E’ per tale motivo che il consiglio che arriva è quello di evitare le discussioni, perché ti causerebbero solo enorme stress. Hai bisogno inoltre di una risposta lavorativa e non riesci a mantenere la calma.

Acquario. Sono diversi mesi che vai avanti vivendo una tensione incontrollabile, ma adesso è arrivato il momento di chiudere il cerchio. Un’offerta potrebbe cambiarti la vita: prendi la decisione giusta.

Pesci. Giornata di chiarimenti, che potrebbero cambiarti l’umore. Positivo o negativo non si sa, ma è il momento di affrontare le discussioni, mettendo l’altra parte spalle al muro. Un po’ di pazienza, reggi l’ansia e vai avanti.

L’oroscopo delle squadre di Serie A: Juventus-Torino

Il derby è caratterizzato dai sentimenti, nonostante l’assenza dei più passionali elementi del calcio: i tifosi. Ciononostante, sulla sfida veglierà Venere, che oscillerà da una parte e dall’altra. La partita sarà molto tirata, ma ad uscirne fuori sarà la formazione bianconera. Sarà un ulteriore passo in avanti verso quello che è l’obiettivo della società juventina.