Notizie Milan, colpo di scena nell’arrivo di Rangnick

Il Milan si trova ad affrontare una serie di impegni ravvicinati dall’elevato tasso di difficoltà: nell’ordine arriveranno Lazio, Juve e Napoli. Qualora le cose non dovessero andare come si augurano i tifosi rossoneri, è possibile che arrivi una rivoluzione a più livelli.

I rossoneri pensano ad anticipare l’arrivo di Rangnick

Stando a quanto riferisce Il Giornale questa mattina, Gazidis è molto preoccupato rispetto al trittico di gare che deve affrontare il Diavolo. Per tal motivo, Ralf Rangnick sarebbe già stato messo in allerta. A quel punto infatti la stagione sarebbe già irrimediabilmente compromessa ed alla squadra, così come alla società, non resterebbe che cominciare già a lavorare in vista del prossimo campionato.

Anche perché, a guardare i numeri, quest’annata è stata estremamente inferiore alle aspettative. L’anno scorso Gattuso arrivò a sfiorare la Champions League, ed a questo punto della stagione aveva ben 8 punti in più. Tanti, probabilemtne troppi per non allertare la dirigenza del club. Così Gazidis si è già messo a studiare un piano B con tanto di cambiamento in panchina e non soltanto.

Pronta la rivoluzione rossonera

Al momento, guardando la classifica, per i vertici di Via Aldo Rossi l’obiettivo è raggiungere un posto utile per qualificarsi alla prossima Europa League. Senza se e senza ma. E se l’andatura rossonera dovesse zoppicare dopo i prossimi impegni, Gazidis potrebbe decidere di intervenire immediatamente e anticipare l’arrivo di Rangnick prima del 2 agosto.