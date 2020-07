Fiorentina, Commisso smentisce l’idea De Rossi?

Nelle ultime ore si sta parlando tantissimo della Fiorentina, ed in particolare sulla possibilità di vedere Daniele De Rossi come prossimo tecnico. Un’idea molto interessante, e che avrebbe fatto addrizzare le orecchie di tutti i giornali. Ipotesi che però ha lasciato parlare il patron Commisso, il quale ha avuto non poco da ridire sulle varie indiscrezioni.

Ultime Fiorentina, Commisso: “Cambio allenatore? Fake news”

La Fiorentina ha come obiettivo quella di tornare grande, e Commisso farà di tutto per migliorare la sua squadra, soprattutto sul mercato in entrata. Un cambio di allenatore? Idea che c’è ma che non viene confermata dallo stesso presidente, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto pesanti in una lettere ufficiale della società:

“Ogni giorno leggo di un cambio di allenatore, ieri sera addirittura si è parlato di una mia decisione. Sin da quando sono arrivato ho iniziato a sentire di tante notizie false, e in un momento così importante della stagione, penso che questo tipo di cosa vada solamente a destabilizzare l’ambiente. Non ho avuto contatti con nessuno, io e la dirigenza pensiamo solo a terminare il campionato nel migliore dei modi”

Fiorentina-De Rossi: tutto falso?

Le parole di Commisso sono come un fulmine a ciel sereno, ma siamo davvero sicuri che sia tutto falso? Probabilmente no, anche perchè le indiscrezioni sono state molte, e alcune di queste anche confermate fortemente. Staremo a vedere, intanto l’ambiente viola continua ad essere scosso.

