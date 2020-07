Napoli-Roma, Zaniolo is back: la decisione di Fonseca

Napoli-Roma, ritorna Zaniolo: Nicolò parte con la squadra, è arrivata la decisione di Fonseca

All’andata realizzò un gol straordinario, nella sfida giocata all’Olimpico tra Roma e Napoli, ma adesso tornerà a disposizione dopo un lungo stop. Parliamo di Nicolò Zaniolo, talento assoluto del calcio italiano che è pronto a ritornare. Sì, perché la notizia è ormai ufficiale. Il calciatore parte con la squadra, finendo nella lista dei convocati del suo allenatore, per la difficile trasferta della Roma a Napoli, nel silenzio del San Paolo. Quest’oggi è arrivata la scelta definitiva di Paulo Fonseca che, a seguito di diversi consulti medici con il proprio staff, ha potuto inserirlo nella sua lista.

LEGGI ANCHE >>> Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: Ibrahimovic titolare, Inzaghi ritrova Leiva

Napoli-Roma, tra i convocati c’è Zaniolo: la splendida notizia per il giovane centrocampista giallorosso

Riecco Zaniolo, 174 giorni dall’ultima volta. Aveva abbandonato il campo contro la Juventus, per infortunio e la sua stagione sembrava compromessa. No però, perché il posticipo e lo slittamento dell’intero calendario, permetterà a Zaniolo di continuare la corsa della Roma verso l’Europa. Nella lista dei convocati, tra l’altro, appare anche il nome di Pau Lopez. E’ un altro giocatore che si era fermato, ma che adesso è pronto a tornare a disposizione di Fonseca. Come per Pau Lopez però, anche per Zaniolo difficilmente ci sarà la possibilità di scendere in campo. Ma dopo il momento difficilissimo, ritroverà il campo, ed è questa la scelta di Fonseca.

La lista completa dei convocati per Napoli-Roma

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante

Difensori: Zappacosta, Smalling, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Spinazzola, Ibanez.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara.

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Perez, Ünder, Kalinic, Kluivert.