Lazio-Milan, tris di Rebic: biancocelesti al collasso – VIDEO

Lazio-Milan porta i biancocelesti di Simone Inzaghi sempre più in basso: è 0-3 al 62′, con il goldi Ante Rebic.

Lazio-Milan, il gol di Rebic – VIDEO

E’ di Ante Rebic il gol che taglia, definitivamente, le gambe alla Lazio di Simone Inzaghi. Il croato va ancora a segno dopo il gol al Milan di settimana scorsa ed essere rimasto a secco contro la SPAL. Ottima esecuzione anche in questo caso: dopo un’azione coinvolgente, l’attaccante croato ex Eintracht Francoforte si è trovato a tu per tu con Thomas Strakosha e lo ha battuto con un gran tiro rasoterra. Lazio sempre più in difficoltà, molto bene il Milan.