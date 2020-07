Lazio-Milan, infortunio all’Olimpico: il calciatore finisce anzitempo il match

Lazio-Milan, infortunio Calhanoglu: il turco si ferma ed è costretto a uscire

Non è un bel momento per gli allenatori, che devono fare i conti con i problemi di natura muscolare. Succede anche all’Olimpico, perché Hakan Calhanoglu si trova costretto a lasciare il campo per infortunio. E’ stato sostituito al minuto 35 dal proprio allenatore, Stefano Pioli. In campo aveva cominciato a zoppicare per un problema di natura muscolare.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Buffon in lacrime dopo il record: poi annuncia il ritiro in diretta

Lazio-Milan, infortunio Calhanoglu: ecco cos’è successo all’Olimpico

Da quanto si appreso sul terreno di gioco, vedendo le immagini, sembra che il problema per Hakan Calhanoglu sia di natura muscolare. Il turco avrebbe sentito tirare al polpaccio e preoccupano le sue condizioni. Lo spavento per Stefano Pioli, che perderebbe così uno dei suoi perni migliori, dopo aver ritrovato Zlatan Ibrahimovic, che è finito in gol su calcio di rigore. Lo stesso giocatore turco è stato comunque protagonista del match, firmando una rete straordinaria che aveva portato il Milan in momentaneo vantaggio sullo 0-1. Non appena terminerà il match si saprà di più sulle condizioni, con il calciatore che stesso nella giornata di domani potrebbe sostenere gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio.